Lyon é derrotado por Lille no Campeonato Francês

Atuando fora de casa, o Lyon parecia que não ia dar chances ao rival. Lisandro López marcou três gols somente no primeiro tempo: o primeiro logo aos 2 minutos de jogo, outro aos 22, em cobrança de pênalti, e também aos 34 da etapa inicial, levando a partida para o intervalo com a vantagem de 3 a 1 no placar. O gol do Lille foi marcado pelo atacante Pierre-Alain Frau.

No segundo tempo, o Lille voltou melhor e, de forma espetacular, virou o jogo no Stadium Lille Métropole. O marfinense Gervinho fez o segundo gol dos donos da casa aos oito minutos da segunda etapa. Aos 25, Yohan Cabaye empatou de pênalti, e novamente Gervinho deu a vitória para o Lille, com um gol nos acréscimos.

Com o resultado, o Lyon terminou a 15.ª rodada do Campeonato Francês na quarta colocação, com 26 pontos, quatro a menos que o líder Bordeaux. Já o Lille subiu para a décima posição, com 22 pontos.

Nos outros jogos do dia, o Nancy venceu o Auxerre, fora de casa, por 3 a 1, com direito a um gol do zagueiro brasileiro André Luiz, ex-Fluminense. O Bolougne derrotou o Lens por 2 a 1. E o Grenoble superou o Toulouse por 1 a 0.