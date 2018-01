Lyon é eliminado na Copa da Liga O Lyon foi eliminado nesta terça-feira na primeira fase da Copa da Liga da França. O time dos brasileiros Juninho Pernambucano, Edmílson, Élber e Caçapa empatou por 1 a 1 com Lens na prorrogação (depois de 0 a 0 no tempo normal) e perdeu por 4 a 3 na cobrança de pênaltis. O Lyon saiu na frente com gol do atacante Peguy, mas o zagueiro Jacek Bak empatou e levou a decisão para os pênaltis. A rodada teve ainda os seguintes resultados. Metz 3 x 0 Guingamp; Auxerre 1 x 0 Rennes, Racing Strasbourg 0 x 1 Bordeaux, Sedan 2 x 0 Lorient, Troyes 2 x 2 Creteil, Ajaccio 2 x 2 Nice (Nice venceu nos pênaltis), Montpellier 0 x 1 Clermont, Nantes 3 x 1 Nancy e St Etienne 1 x 0 Beauvais.