Lyon e Lens brigam por liderança O Lyon (8 pontos) recebe o Lens (9), nesta terça-feira, na abertura da sexta rodada do Campeonato Francês da temporada de 2002-03. O vencedor do clássico assume a liderança ? pelo menos por algumas horas ?, à frente do Nice e do Auxerre, que têm 10 pontos e jogam na quarta-feira contra Olympique Marselha e Bastia, respectivamente.