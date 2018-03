Lyon e Monaco vencem e seguem líderes Com 63 pontos e dividindo a liderança do Campeonato Francês, Lyon e Monaco fizeram o dever de casa neste sábado e venceram seus respectivos adversários Nice e Le Mans, ambos pelo placar de 1 a 0. O PSG, terceiro colocado com 57 pontos, joga neste domingo contra o Lens. Nos demais jogos de hoje, o Sochaux bateu o Metz por 2 a 0, o Ajax superou o Bastia por 1 a 0, o Guingamp venceu o Lille por 2 a 1, o Nantes ganhou do Montepellier por 3 a 2 e o Rennes derrotou o Estrasburgo por 3 a 0.