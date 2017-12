Lyon e Nantes mantêm liderança Dois jogos completaram neste domingo a segunda rodada do Campeonato Francês. E ambos serviram para manter Lyon e Nantes na liderança da competição, ao lado do PSG e do Bordeaux, com seis pontos. Em Lyon, o time do brasileiro Juninho Pernambucano venceu o Strasbourg por 1 a 0, gol do atacante norueguês Carew. Já o Nantes derrotou o Rennes, fora de casa, por 3 a 0. Os gols foram de Fae, Diallo e Bamogo.