Lyon é o virtual tricampeão francês O Lyon é o virtual tricampeão francês. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Edmílson, Juninho Pernambucano, Élber e Caçapa perdeu para o Paris Saint-Germain por 1 a 0, mas foi favorecido pela derrota do Monaco, em casa, para o Rennes por 4 a 1. Com estes resultados, o Lyon segue com 76 pontos, contra 73 do PSG. O time da capital francesa pode alcançar o adversário nos pontos, mas terá de descontar um saldo de 14 gols (35 a 21) na última rodada no próximo fim de semana. O Monaco continua com 72 pontos. Outros resultados deste sábado: Paris Saint-Germain 1 x 0 Lyon; Monaco 1 x 4 Rennes, Auxerre 2 x 0 Nantes, Sochaux 3 x 0 Le Mans, Lens 2 x 0 Ajaccio, Lille 2 x 0 Bastia, Metz 3 x 1 Bordeaux, Toulouse 2 x 1 Marseille, Guingamp 1 x 2 Nice e Montpellier 1 x 2 Strasbourg.