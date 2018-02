Lyon e Olympique Marselha empatam no clássico da rodada Lyon e Olympique Marselha fizeram o clássico da 28.ª rodada do Cmapeonato Francês e a partida terminou empatada em 1 a 1. Baros abriu o placar para os líderes da competição, enquanto Niang empatou para os visitantes. Agora, o time dos brasileiros Juninho Pernambucano, Fred, Cris e Caçapa somam 62 pontos, 13 a mais que o vice-líder Lens, que tropeçou neste domingo e apenas empatou, em casa, com o Sedan por 1 a 1. O time de Marselha, por sua vez, continuou na oitava colocação, com 39 pontos. Apesar do tropeço, o Lens chega a 49 pontos e segue na vice-liderança. O Sedan continua na lanterna do torneio, com apenas 25 pontos. A decepção da rodada mais uma vez ficou por conta do Paris Saint-Germain, que perdeu em casa para o Auxerre por 1 a 0. Os anfitriões amargam a penúltima colocação da competição, com 28 pontos ganhos. O Auxerre, subiu na tabela e está em décimo, com 38.