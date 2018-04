Lyon e Olympique vencem na Copa da Liga Francesa

Jogando fora de casa, o Olympique precisou virar para sair com a vitória. Sako abriu o placar aos 18 minutos, mas Brandão empatou aos 29. Antes do intervalo, Bergessio voltou a deixar os donos da casa em vantagem. Porém, no segundo tempo, o brasileiro voltou à carga e empatou novamente. A virada só foi definida aos 45 minutos, quando Niang marcou o terceiro e garantiu o triunfo do Olympique.

O Lyon, por sua vez, contou com o apoio da torcida para enfrentar o Metz, da Segunda Divisão. Toulalan anotou o primeiro, aos 29. Mas a vitória só foi consolidada nos minutos finais. O atacante argentino Lisandro Lopez marcou duas vezes, aos 42 e aos 44 do segundo tempo, e deixou o Lyon nas quartas de final.

A decepção do dia ocorreu com o Paris Saint-Germain. Diante de sua torcida, o time da capital foi derrotado por 1 a 0 pelo Guingamp, da Segunda Divisão, e foi eliminado da Copa da Liga Francesa. Os visitantes garantiram a classificação com gol contra de Sakho.

Ainda nesta quarta, o Lorient bateu o Lens por 2 a 1, e também avançou na competição. O Lille precisou da prorrogação para vencer o Rennes por 3 a 1. O brasileiro Túlio de Melo marcou o segundo gol. O Toulouse superou o Nancy por 3 a 0.

O futebol francês também contou com rodada do campeonato nacional nesta quarta. O Monaco goleou o Montpellier por 4 a 0, com dois gols de Haruna, e chegou aos 30 pontos, na sétima posição da tabela. Já o Montpellier estacionou nos 33 e se manteve na terceira colocação. Boulogne e Sochaux empataram sem gols.