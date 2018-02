Lyon e Roma querem sair do zero para chegar às oitavas O Lyon e a Roma voltam a se enfrentar nesta terça-feira pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões como se começassem do zero. Aliás, o placar da partida de ida, na capital italiana, terminou sem gols de ambas equipes. Devido o empate prévio, os franceses levam um pequena vantagem por decidir a vaga à próxima fase da competição em casa, onde não perdeu nenhuma das últimas 18 partidas da Liga. O Lyon vem de um importante vitória por 3 a 1 sobre o Saint-Etienne no sábado e O técnico Gérard Houllier só não contará com o volante Jeremy Toulalan, suspenso. Todos os outros titulares estarão em campo no estádio Gerland. O meia brasileiro Juninho Pernambucano, que foi poupado no jogo de sábado, volta para comandar os franceses acompanhado do recuperado Alou Diarra. Fred, deverá formar a dupla de ataque com o francês Malouda. A única coisa que pode atrapalhar o Lyon é a fama de ´amarelar´ na competição. Os franceses dominam o campeonato nacional, onde são pentacampeões e estão no caminho do hexa, mas na Liga dos Campeões, mesmo com bons resultados na primeira fase, vêm decepcionando seus torcedores, pois foram eliminados quatro vezes consecutivas nas quartas da competição. O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, mostra-se confiante com a campanha dessa temporada e assegurou que a Liga "não deve ser uma obsessão." Os italianos - que precisam vencer ou empatar por um ou mais gols - não vêm de um bom resultado no Campeonato Italiano. Empataram por 1 a 1 com o Ascoli fora de casa e deixaram a Inter de Milão escapar ainda mais na liderança da competição. Se conseguir a vaga, esta seria a primeira vez que a Roma chega às quartas da Liga dos Campeões, e realizar esse sonho é a principal motivação da equipe romana, que tem no meia-atacante Totti a sua principal arma. O técnico Luciano Spalletti, não gostou nada do empate do sábado com o Ascoli e em busca da classificação, montará um meio campo quase inteiro sul-americano, com o chileno David Pizarro e os brasileiros Taddei e Manccini, além dos italianos De Rossi e Perrotta. Prováveis escalações: Lyon - Coupet; Réveillère, Squillaci, Cris e Abidal; Diarra, Tiago, Juninho e Govou; Fred e Malouda. Técnico: Gérard Houllier. Roma - Doni; Panucci, Mexès, Chivu e Tonetto; De Rossi e Pizarro; Taddei, Perrotta e Mancini; Totti. Técnico: Luciano Spaletti. Árbitro: Manuel Mejuto González (ESP). Local: Estádio Gerland, Lyon (FRA). Horário: 16h45 (de Brasília).