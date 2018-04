Lyon empata com o Paris Saint-Germain fora de casa

Jogando em casa, o Paris Saint-Germain saiu em vantagem no primeiro tempo, com um gol de Ludovic Giuly, aos 29 minutos. O Lyon, porém, conseguiu reagir no final da segunda etapa e chegou ao empate com Bafetimbi Gomis, aos 40 minutos.

O Toulouse, em casa, venceu o Le Mans por 2 a 0, com gols de Etienne Didot, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Moussa Sissoko, aos 24 minutos da etapa final. O triunfo deixou o Toulouse em nono lugar, com oito pontos. Já o Le Mans, com apenas quatro pontos, está na 17.ª colocação.

No outro jogo desde domingo, Lens e Lille empataram por 1 a 1. Razak Boukari deixou o Lens em vantagem aos 12 minutos do segundo tempo, mas Adil Rami, aos 45 minutos, marcou para o Lille e empatou o confronto. O Lens está em décimo lugar com oito pontos, enquanto o Lille está na 15.ª posição, com cinco.