Lyon empata com Rennes e deixa de festejar título francês Não foi apenas a Inter de Milão que decepcionou seus torcedores. O Lyon precisava vencer nesta quarta-feira o Rennes para conquistar o título do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência. No entanto, a equipe não passou de um empate em 0 a 0, em pleno Estádio Gerland. Com o resultado, o Lyon foi para 70 pontos, ficando com 18 de vantagem sobre o Toulouse - só faltam seis jogos para o final. Na próxima rodada, o time, que tem os brasileiros Juninho Pernambucano, Cris, Fred e Caçapa, precisará de um simples empate contra o Auxerre, fora de casa, para ficar com a taça. O Lyon teve maior domínio da partida, mas pecou nas finalizações. Especialidade de Juninho Pernambucano, as cobranças de falta não tiveram direção. Por sua vez, o Rennes, nono colocado, jogou sempre na marcação e festejou o empate. Ao final, os atletas do Lyon foram muito vaiados pelos torcedores. Se for campeão, o time estabelecerá o recorde de seis títulos consecutivos da liga francesa. De quebra, o clube se transformaria no primeiro de uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Espanha) a conquistar um hexacampeonato. Mesmo com o tropeço, o clube também pode bater o recorde francês de antecedência para o título, obtido pelo próprio Lyon na temporada passada, quando conquistou o campeonato faltando três rodadas. O time também persegue o recorde de maior número de pontos, que pertence ao Saint-Etienne, com 84. Bordeaux sobe na tabela Em outro duelo válido para 30.ª rodada (que havia sido adiada), o Bordeaux derrotou o Nancy, por 3 a 0, e assumiu a quarta posição - o quarto e quinto colocados garantem vaga na Copa da Uefa. Os três primeiros disputam a Liga dos Campeões.