Lyon empata e abre cinco pontos O Olympique de Lyon empatou com o Bastia por 1 a 1 nesta terça-feira e abriu vantagem de cinco pontos na liderança do Campeonato Francês. O time do brasileiro Juninho Pernambucano soma 49 contra 44 do Lille, segundo colocado. O Monaco, com um jogo a menos, é o terceiro com 42. Mickael Essien abriu o placar, mas Pascal Chimbonda igualou para o antepenúltimo da tabela.