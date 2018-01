Lyon empata e fica mais perto do hexa no Francês O Lyon está a duas vitórias de garantir o seu sexto título seguido no Campeonato Francês. O time de Juninho Pernambucano - que não jogou por conta de uma contusão - empatou sem gols, fora de casa, com Valenciennes, neste sábado, pela 31.ª rodada e chegou a 66 pontos, na liderança do torneio. Com o resultado, o time pentacampeão abriu 17 pontos de vantagem para o vice-líder Lens - que foi derrotado por 1 a 0 pelo Rennes, também neste sábado. Faltando sete rodadas para o final, o Lens pode chegar a 70 pontos na classificação - se vencer todos o seus jogos. O Lyon poderá chegar a 71 pontos e garantir o título exatamente no jogo contra o Rennes - partida atrasada, remarcada para dia 18. Mas antes, o time de Juninho Pernambucano precisará vencer o Sedan, em Marcelle, no próximo sábado, sem poder contar com a presença do brasileiro.