Lyon empata e perde chance de se aproximar do título

O Olympique de Lyon perdeu a chance de chegar mais perto do sétimo título seguido do Campeonato Francês ao ficar num empate sem gols com o Nice no sábado. Veja também: Classificação/últimos resultados/próximos jogos O líder Lyon soma agora 73 pontos, cinco à frente do segundo colocado Girondins Bordeaux, faltando dois jogos para o final do campeonato. Hexacampeão francês, o Lyon acertou dois chutes na trave antes do intervalo com Juninho e Jeremy Toulalan, e não conseguiu marcar o gol que teria aumentado a pressão sobre o Bordeaux, que enfrenta o terceiro colocado Olympique de Marselha no domingo. "Faltou motivação e entusiasmo para criar perigo", disse o técnico do Lyon, Alain Perrin. "Sabemos que o Bordeaux pode reduzir a diferença para apenas dois pontos, mas estamos prontos para lutar até o último jogo", completou. Em outro jogo do sábado, o Paris St Germain tomou um gol no final do Toulouse, que garantiu o empate em 1 x 1 quando Mohamed Fofana marcou a dois minutos do fim em sua batalha contra o rebaixamento. O PSG tinha aberto o placar com Bernard Mendy aos 17 minutos do segundo tempo. O Toulouse está em 16o lugar, enquanto o PSG vem em 18o, na zona de rebaixamento. A equipe não cai para a segunda divisão desde que classificou-se para a primeira em 1974.