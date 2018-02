Lyon empata e segue líder na França O Lyon empatou sem gols neste sábado com o Bordeaux e manteve a liderança do Campeonato Francês, com 38 pontos. A rodada foi boa para o Lille, que bateu o Nantes por 2 a 1, e colou na vice-liderança, com 35. Confira os demais resultados: Saint Etienne 5 x 0 Caen, Bastia 0 x 2 Monaco, Metz 1 x 0 Estrasburgo, Rennes 3 x 1 Lens, Nice 3 x 0 Ajaccio, Toulouse 2 x 1 Istres e Marseille 0 x 1 Auxerre.