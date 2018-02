Lyon empata e termina 2004 como líder O Lyon empatou por 1 a 1 com o Marseille nesta sexta-feira à noite, na abertura da 19ª rodada, e terminou o ano de 2004 na liderança do Campeonato Francês, com 41 pontos. Já o rival somou 29, em quinto lugar. Luyindula abriu o placar e Govou empatou. Neste sábado jogam Ajaccio x Lille, Auxerre x Nice, Caen x Toulouse, Istres x St. Etienne, Lens x Bastia, Monaco x Bordeaux, PSG x Metz e Strasbourg x Rennes.