Lyon empata no encerramento do Francês Com o inédito título de tetracampeão francês já garantido, o Lyon apenas cumpriu tabela na última rodada do campeonato, disputada neste sábado. E o time dos brasileiros Juninho Pernambucano, Cláudio Caçapa, Cris e Nilmar ficou no empate com o Nice, por 0 a 0, terminando com 79 pontos. Quem pôde comemorar neste sábado foi o Lille, que venceu o Auxerre por 3 a 1, chegou aos 67 pontos, garantiu o segundo lugar no campeonato e ficou com a outra vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, junto com o Lyon. Já o Monaco só empatou com o Saint-Etienne e terminou em terceiro lugar, com 63 pontos. Assim, precisará disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões. A vaga na Copa da Uefa ficou com o Rennes, quarto colocado do campeonato mesmo com a derrota deste sábado para o Paris Saint-Germain por 1 a 0. Na luta contra o rebaixamento, o Nantes conseguiu o milagre e se manteve na primeira divisão. A equipe começou a rodada na 19ª colocação, mas venceu o Metz por 1 a 0 e contou com os tropeços do Caen (levou 3 a 2 do Istres) e do Bastia (sofreu 2 a 0 do Strasbourg). Assim, o Nantes pulou para o 17º lugar e as três equipes rebaixadas foram Caen, Bastia e o Istres. Nos outros jogos da 38ª e última rodada do Campeonato Francês, o Ajaccio derrotou o Sochaux por 3 a 1, o Bordeaux empatou com o Olympique de Marselha por 3 a 3 e o Lens venceu o Toulouse por 1 a 0.