Lyon empresta brasileiro Michel Bastos ao Schalke

"Estamos muito felizes com a chegada de Michel Bastos", afirmou o diretor esportivo Horst Heldt. "Ele é um jogador experiente que tem habilidades especiais e pode nos ajudar imediatamente", declarou o dirigente, que contará com o jogador na disputa da Liga dos Campeões - fora da principal competição europeia, o Lyon disputa a Liga Europa.

Michel Bastos jogava no futebol francês desde 2006, quando chegou ao Lille. Após se destacar no Campeonato Francês, foi contratado pelo Lyon, uma das principais equipes do país, em 2009. Lá o lateral-esquerdo de origem passou a atuar como meia - ultimamente vinha jogando como meia-atacante.

Titular do Lyon, ganhou chance na seleção brasileira do técnico Dunga, no ano seguinte. Mas, atuando como lateral, com características mais ofensivas, teve desempenho aquém do esperado no Mundial da África do Sul.

Antes de se transferir para a França, Bastos teve passagens por Feyenoord e Excelsior, ambos da Holanda. Na sequência, defendeu os times do Atlético Paranaense, Grêmio e Figueirense.