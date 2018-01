Lyon encara o Rennes pelo inédito hexacampeonato francês O Lyon estabelecerá o recorde de seis títulos consecutivos da liga francesa se derrotar o Stade Rennes, em casa, em partida remarcada do Campeonato Francês, nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo do SporTV às 14 horas. Para tal, a equipe terá força máxima para garantir o time com uma inalcançável vantagem de 20 pontos na liderança da competição, faltando seis rodadas para o final. Caso eles tenham sucesso, o clube será o primeiro de uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Espanha) a conquistar um hexacampeonato seguido. "Seria maravilhoso alcançar nosso sexto título diante da nossa torcida", disse o meia brasileiro Juninho Pernambucano, que acrescentou: "nunca achei que pudéssemos conquistar mais títulos depois do terceiro." Juventus (1931/35), Torino (1943/49, não houve disputa da liga italiana em 1943/44 e 1944/45 devido a Segunda Guerra Mundial) e Real Madrid (1961/65 e 1986/90) conquistaram cinco títulos nacionais consecutivos. "Ganhar o sexto título será outro passo adiante, e não o fim da história. Vamos aumentar o nosso orçamento para diminuir a diferença para os melhores clubes da Europa. Nós somos ambiciosos", disse o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. O treinador da equipe, Gerard Houllier, que chegou do Liverpool no início da temporada 2005/2006 e liderou a equipe na conquista do pentacampeonato, avisou aos jogadores que eles ainda precisam "fazer um último esforço." "Precisamos vencer uma última batalha contra o Rennes, e vai ser difícil. Então, teremos de honrar nosso título até o fim da temporada. O futuro parece muito promissor", afirmou o treinador. Caso derrote o Rennes, o Lyon também estabelecerá o recorde francês de antecedência para o título, com três jogos a menos que suas próprias conquistas em 2005 e 2006. Com 69 pontos e 21 vitórias, a equipe também pode quebrar o recorde de 84 pontos alcançado pelo Saint-Etienne e as 26 vitórias registradas por Reims, Monaco e Nantes.