Lyon espanta má fase e vence Nancy fora de casa por 3 a 0 Desfalcado do zagueiro brasileiro Cris, o Lyon venceu neste sábado, fora de casa, o Nancy por 3 a 0 e continua liderando com tranqüilidade o Campeonato Francês com 65 pontos. Os anfitriões seguem com 36 pontos, ocupando a 14.ª posição da tabela. A partida válida pela 29.ª rodada da competição serviu para acabar com uma incômoda seqüência de três jogos sem vitória (dois empates e uma derrota) do pentacampeão francês na competição. No primeiro tempo o Lyon teve dificuldades e só conseguiu abrir o placar com Baros aos 36 minutos. No segundo tempo, o time dos brasileiros Fred, Juninho Pernambucano, Caçapa e Cris ampliou aos 30 minutos com Källström e Fred fechou o placar marcando o terceiro gol do Lyon seis minutos depois. Nos outros jogos deste sábado o Sochaux venceu em casa o Toulouse por 4 a 2, o Lille perdeu em casa para o Le Mans por 2 a 0, o Olympique Marselha venceu o Nice em casa por 3 a 0, o Monaco derrotou em casa o Nantes por 2 a 1, o Saint-Etienne ganhou em casa do Troyes por 3 a 1, Sedan e Bordeaux empataram em 1 a 1 e Valenciennes e Lorient ficaram no 0 a 0.