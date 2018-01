Lyon está apenas a uma vitória do hexacampeonato Francês Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Lyon fez o suficiente para vencer o Sedan, neste domingo, por 1 a 0, na partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato francês. O único gol da partida foi marcado por Arfa, aos 44 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Lyon soma chega a 69 pontos e mesmo com um jogo a menos abre 17 de vantagem sobre o vice-líder Toulouse, que está com 52. O Sedan continua na penúltima colocação, com apenas 30 pontos e com grandes chances de ser rebaixado para a segunda divisão. O time dos brasileiros Cris, Caçapa, Juninho Pernambucano e Fred está muito próximo de conquistar o inédito título de hexacampeão francês. Para isso, basta uma vitória simples na próxima quarta-feira contra o Rennes para conquistar o campeonato com seis rodadas de antecipação. No outro jogo deste domingo, o Nice venceu em casa o Saint-Étienne por 2 a 1. Os anfitriões chegam a 37 pontos e ocupam a 15.ª colocação, enquanto os visitantes permanecem em oitavo, com 45. Em termos de gols, esta foi a pior rodada desta temporada do Campeonato Francês. Apenas oito gols foram marcados em 10 partidas disputadas.