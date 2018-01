Lyon faz investimento em táxi e vinho O Olympique de Lyon, atual campeão francês, anunciou que investirá em outros setores e lançará uma linha de vinhos e um rede de táxis. A Ol Bebidas distribuirá vinho Beaujolais e a OL Táxis terá 75 veículos com as cores do clube. ?Só os grandes clubes com receitas extras podem ter a ambição de estar entre os melhores da Europa?, disse o presidente do Olympique, Jean Michel Aulas. O clube espera aumentar sua receita em 20 milhões de euros aos atuais 100 milhões anuais.