Lyon ganha, apertado, outra na França O Lyon está a cada rodada que passa mais perto do título de campeão francês da temporada 2004/05. Neste sábado ganhou do Saint-Etienne (10.º) por 3 a 2 e chegou aos 56 pontos, abrindo 9 pontos de vantagem do Olympique de Marselha, o segundo colocado. Neste sábado, apenas um brasileiro marcou gol: Ederson, do Nice (13.º), na vitória de seu time por 2 a 1 sobre o Monaco (4.º). Os outros resultados da rodada deste sábado foram: Bordeaux (11.º) 2 x 2 Caen (17.º); Ajaccio (18.º) 0 x 0 Lens (8.º); Paris Saint-Germain (12.º) 1 x 0 Bastia (19.º) e Nantes (15.º) 2 x 1 Strasbourg (16.º).