Lyon ganha de virada com gol de Juninho Com um gol do brasileiro Juninho Pernambucano, o Lyon venceu o Rennes por 3 a 1, fora de casa, neste domingo, e manteve-se na liderança do Campeonato Francês com 24 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Paris Saint-Germain. O Rennes abriu o placar com Källström aos 10 minutos do primeiro tempo. O Lyon só conseguiu reagir na etapa final: Juninho empatou aos 7, o português Tiago virou aos 28 e Wiltord ampliou aos 42. Confira os outros resultados deste domingo: Lille 0 x 1 Monaco, Tolouse 2 x 0 Auxerre, e Troyes 1 x 1 Strasbourg.