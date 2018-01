Lyon ganha e assume a liderança O Lyon ganhou do Estrasburgo por 2 a 1, neste domingo, e assumiu a primeira colocação do Campeonato Francês. A equipe chegou aos 31 pontos e foi favorecido pela vitória do Sedan por 3 a 0, no sábado, sobre o antigo líder Nice, que ficou com 30 pontos. Mais duas partidas foram disputadas neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Francês: Lens 1 x 3 Guingamp e Auxerre 1 x 0 Bordeaux.