Lyon ganha e segue na vice-liderança Com um gol de Vikash Dhorasoo aos 15 minutos do segundo tempo, o Lyon venceu neste sábado o lanterna Toulouse por 1 a 0 e encostou no Monaco, líder do Campeonato Francês, que na sexta-feira apenas empatou com o Paris Saint-Germain por 1 a 1. Com a vitória, o time do brasileiro Edmílson somou 44 pontos contra 48 do primeiro colocado. O PSG perdeu a terceira posição para o Auxerre, que goleou o Bordeaux por 5 a 0. Nos demais jogos da rodada, o Ajaccio empatou com o Nice por 1 a 1, o Rennes derrotou o Guingamp por 2 a 0, o Nantes superou o Le Mans por 1 a 0, o Lens bateu o Strasbourg por 2 a 1, o Lille ganhou do Metz por 1 a 0, o Sochaux passou pelo Marseille por 2 a 1 e o Montpellier empatou por 1 a 1 com o Bastia.