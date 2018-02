Lyon ganha outra e lidera com folga Com a vitória por 1 a 0 sobre o Sochaux, neste sábado, o Lyon manteve a liderança folgada no Campeonato Francês. Agora, o time dos brasileiros Cris, Cláudio Caçapa, Juninho Pernambucano e Fred tem 33 pontos, contra 24 do Bordeaux, que está em segundo lugar após ganhar do Troyes por 2 a 0. Em outros jogos deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Francês: Monaco 3 x 0 Ajaccio, Nantes 1 x 0 Le Mans, Marseille 1 x 1 Lille, Lens 1 x 0 Toulouse, Strasbourg 0 x 1 Saint Etienne e Rennes 2 x 1 Metz.