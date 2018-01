Lyon garante permanência de Juninho O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, garantiu nesta segunda-feira a permanência do meia Juninho Pernambucano no clube. Assim, ele acabou com as especulações sobre a saída do brasileiro, que foi o principal jogador do time na conquista do tetracampeonato francês. Ao lado de Juninho Pernambucano, o presidente do Lyon garantiu também a permanência de Essien e Diarra, outros dois que eram alvos de clubes europeus. ?A melhor contratação é conservar os jogadores e estamos fazendo isso?, avisou Jean-Michel Aulas. O projeto do Lyon, depois de conquistar o inédito tetracampeonato francês, é lutar pelo título da Liga dos Campeões da Europa. Para isso, além de manter seus principais jogadores, o clube francês já está contratando reforços. Tanto que acertou a contratação do atacante norueguês John Carew no domingo.