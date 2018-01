Lyon goleia com 3 gols de Juninho Com três gols de Juninho Pernambucano, o Lyon goleou, neste sábado, o Lens, por 4 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Francês. Confira os demais resultados deste sábado: Bastia 2 x 0 Sochaux, Lille 1 x 1 Montpellier, Olympique Marsella 2 x 1 Nice, Metz 1 x 1 Guingamp, Monaco 3 x 0 Toulouse, Paris Saint-Germain 1 x 0 Auxerre, Rennes 2 x 0 Le Mans. Jogos programados para este domingo: Bordeaux x Ajaccio e Estrasburgo x Nantes.