Lyon goleia e lidera Grupo E da Liga dos Campeões

O Lyon se isolou na liderança do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa com seis pontos ao derrotar o Debreceni por 4 a 0, em partida disputada na Hungria. Enquanto isso, o time húngaro completou a segunda rodada da competição ainda sem pontuar e está na lanterna da chave.

Mesmo fora de casa, o Lyon dominou a partida e a definiu logo no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0. Os gols foram marcados por Kim Kallstrom, aos 3, Miralem Pjanic, aos 13, e Sidney Govou, aos 24 minutos. Bafetimbi Gomis, aos 6 minutos da etapa final, completou o triunfo do Lyon.

Na outra partida da chave, a Fiorentina derrotou o Liverpool por 2 a 0, em Florença, se recuperando da derrota em sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o resultado, as duas equipes dividem a segunda colocação do Grupo E, com três pontos.

O atacante montenegrino Stevan Jovetic, de apenas 19 anos, foi o grande destaque do triunfo ao marcar os dois gols da partida. O primeiro saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Ele invadiu a área e tocou por cima de Reina. Aos 37 minutos, Ronald Vargas cruzou e Jovetic desviou para as redes definindo a vitória da Fiorentina.