Lyon goleia e segue tranqüilo na liderança do Francês

O Lyon goleou o Strasbourg por 5 a 0, neste domingo, e manteve a liderança isolada do Campeonato Francês. Dono dos últimos seis títulos nacionais, o time tem agora 37 pontos, seis a mais do que o segundo colocado, o Nancy, que perdeu no sábado. Veja também: Classificação e jogos da rodada No jogo válido pela 16ª rodada, o Lyon recebeu o Strasbourg e não deu a mínima chance ao adversário. O brasileiro Juninho Pernambucano fez um dos gols da vitória, que também contou com dois gols de Kallstrom, outro de Benzema e mais um de Clerc. Mais um jogador brasileiro marcou na rodada deste domingo do Campeonato Francês. Foi Wendel, que fez dois gols na vitória do Bordeaux sobre o Toulouse, por 4 a 3. E no outro jogo do dia, o Valenciennes ganhou do Rennes por 3 a 0.