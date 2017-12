Lyon goleia lanterna do Francês na inauguração de seu novo estádio

O Lyon fez o primeiro jogo em seu novo estádio neste sábado. E a inauguração foi em grande estilo, com direito a goleada por 4 a 1 sobre o Troyes, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. O resultado levou o time anfitrião à sexta colocação, com 29 pontos, a 25 de distância do líder Paris Saint-Germain. Os visitantes estão na lanterna, com oito.

Com capacidade para 58 mil pessoas, o Stade des Lumieres ficou próximo da lotação máxima no jogo inaugural para felicidade do presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. "Hoje foi o dia mais emocionante da minha vida", comentou o mandatário.

O primeiro gol do estádio foi marcado pelo atacante francês Alexandre Lacazette. Rachid Ghezzal, Jordan Ferri e Claudio Beauvue deram números finais ao jogo. Camus anotou o gol do Troyes. A nova Arena ajudou o Lyon a interromper uma série de seis partidas sem vitória no Campeonato Francês.

O Stade des Lumieres será um dos palcos da Eurocopa deste ano que acontecerá na França. Estão programados seis jogos para a nova casa do Lyon, que custou 415 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,8 bilhão). Bélgica e Itália, Ucrânia e Irlanda do Norte, Romênia e Albânia, Hungria e Portugal, além de um duelo das oitavas de final e outro válido pelas semifinais do principal torneio de seleções da Europa.