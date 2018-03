Lyon lidera por dois pontos faltando um jogo no Francês

O Olympique de Lyon permanece no topo da liga francesa com dois pontos de vantagem depois da vitória em casa por 1 a 0 sobre o Nancy neste sábado, faltando uma partida para o encerramento da temporada. Veja também: Calendário e resultados O defensor brasileiro André Luiz desviou a bola para dentro da rede do Nancy e colocou o Lyon na dianteira com 76 pontos em 37 jogos, dois pontos acima do segundo colocado Girondins Bordeaux, que bateu o Sochaux por 2 a 0 e preparou assim uma final eletrizante. O Lyon, que busca seu sétimo título consecutivo, precisava de uma vitória e não mais que um empate do Bordeaux para ser coroado no sábado. O clube visita o mal classificado Auxerre no próximo sábado, enquanto o Bordeaux viaja para enfrentar o Racing Lens, também em dificuldades. Já o Racing Strasbourg segue o lanterna Metz para a segunda divisão depois de uma derrota de 4 a 1 para o Caen em casa, enquanto o Paris St Germain saiu da zona de rebaixamento com um empate de 1 x 1 com o St Etienne.