Lyon mantém vantagem; Juninho marca O Lyon manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Francês ao vencer por 2 a 1 o Istres, neste sábado à tarde, sendo que o meia brasileiro Juninho Pernambucano marcou um dos gols (o primeiro, aos 20 minutos de partida). Com esta vitória, o Lyon soma 59 pontos e está com oito a mais que o segundo colocado, o Olympique de Marselha (51), que venceu o Lens (38) por 2 a 1. Os jogadores brasileiros marcaram mais dois nesta rodada: André Luiz (ex-São Paulo e Corinthians), de pênalti, garantiu a vitória do Ajaccio (28 pontos) por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain (36) e Ilan marcou o único gol do Sochaux (38), que venceu o Bastia (26) por 1 a 0. Os outros resultados do sábado: Bordeaux (39) 2 x 0 Saint-Etienne (37); Metz (33) 1 x 1 Rennes (40); Nantes (33) 2 x 0 Caen (29); e Nice (33) 0 x 0 Strasbourg (31). Neste domingo, completando a rodada, se enfrentam Lille (47) x Toulouse (41) e Auxerre (42) x Monaco (45).