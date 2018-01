Lyon não joga, mas continua no topo O Lyon não pôde jogar neste sábado contra o Bastia, pelo Campeonato Francês. É que a partida precisou ser suspensa por causa da nevasca que caiu na cidade de Bastia, na França. Mesmo assim, o Lyon fica naliderança da competição, com 48 pontos. Outro jogo que foi adiado é Istres (20.º) x Nantes (16.º). Mas, neste, o motivo foi a forte chuva que caiu no estádio durante todo o dia. Os resultados dos jogos que foram realizados: Lens 2 x 1 Strasbourg; Metz 3 x 0 Auxerre; Rennes 0 x 0 Bordeaux; Caen 0 x 0 Lille; Sochaux 0 x 0 Nice e Toulouse 1 x 3 Olympique de Marselha. A rodada será completada no domingo com dois jogos: Monaco x Paris Saint-Germain e Istres x Nantes.