Lyon passa à decisão da Copa da Paz O Lyon, atual tetracampeão francês, empatou com o PSV Eindhoven por 1 a 1, em Suwon (Coréia do Sul), nesta quarta-feira, e conseguiu a classificação para a final da Copa da Paz - torneio disputado por oito equipes. Com cinco pontos, ao lado do PSV e do Once Caldas - que venceu o sul-coreano Seongnam por 1 a 0 -, a equipe da França ficou na liderança do Grupo A por ter marcado um gol a mais que os rivais. Na Chave B, a última rodada acontecerá nesta quinta-feira. O Tottenham (Inglaterra), líder com quatro pontos, enfrentará a Real Sociedad (Espanha), lanterna com apenas um ponto, e o Boca Juniors (dois pontos) terá pela frente o Sundowns (África do Sul), vice-líder com três pontos. A decisão da Copa da Paz, que distribui dois milhões de dólares em prêmios, acontecerá no próximo domingo, em Seul.