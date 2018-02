Lyon passa pelo Le Mans e decide a Copa da Liga da França O Lyon venceu o Le Mans por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Gerland, e garantiu vaga na decisão da Copa da Liga da França. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Abidal, aos 22 minutos do primeiro tempo. O adversário do Lyon na final será o Bordeaux, que eliminou o Reims na terça, por 2 a 1. A partida reunirá os brasileiros Cris, Juninho Pernambucano e Fred, que atuam pelo atual pentacampeão francês, e Ricardo Gomes, Henrique, Fernando Menegazzo e Wendell, que atuam no time da região da Aquitânia. PSG segue mal no Francês Em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Toulouse empataram por 0 a 0, também nesta quarta, no Estádio Parc de Princes. A partida estava marcada originalmente para o dia 3 de dezembro, mas foi adiada devido a confrontos de fãs do PSG com a polícia, que resultaram na morte de um torcedor. Com o tropeço, o PSG segue ameaçado pelo rebaixamento: foi a 20 pontos, na modesta 17ª colocação. O Toulouse é o nono, com 28.