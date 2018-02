Lyon passa sufoco com time da 3.ª divisão na França Juninho Pernambucano cumpriu mais uma vez neste domingo um papel a que já está acostumado, o de astro e herói do Lyon. Com um gol de fora da área, ele definiu a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Bayonne, da quarta divisão francesa, e garantiu sua classificação para as oitavas-de-final da Copa da França. O meia já havia sido o responsável pelo primeiro gol, ao cobrar um escanteio que resultou no gol contra de Degoul. No segundo tempo, porém, o Bayonne, em casa e diante de uma fanática torcida, chegou ao empate com Bidegain. Aos 30 minutos, contudo, Juninho, que já tinha recebido um cartão amarelo, definiu a vitória e a vaga para o Lyon. Outros grandes também classificam O Paris Saint-Germain, atual campeão da Copa da França, também se classificou para as oitavas-de-final, mas com bem mais facilidade: marcou 3 a 0 sobre o Nimes, da terceira divisão, com dois gols do marfinense Bonaventure Kalou e um do português Pauleta. No sábado, o Lens, vice-líder do Campeonato Francês, a 15 pontos do Lyon, sofreu para se classificar: chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Nancy, fora de casa, mas conseguiu o empate e, nos pênaltis, venceu por 9 a 8. O brasileiro Kim, ex-Atlético Mineiro, fez um dos gols do Nancy, e acertou sua cobrança na série decisiva. Já o Olympique de Marselha levou um susto diante do Cambrai, da quinta divisão: depois do empate por 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação, e aí o mais forte se impôs, fechando o jogo em 4 a 1. No sábado, o atacante brasileiro Grafite, ex-São Paulo, marcou um gol neste sábado e ajudou sua equipe, o Le Mans, a se classificar para as oitavas-de-final da Copa da França, com a vitória por 3 a 0 sobre o Pluvigner, time amador que disputa as ligas regionais do país. Outros brasileiros que marcaram foram o volante Fernando, que já foi convocado por Dunga para a seleção brasileira, marcou o segundo do Bordeaux na vitória por 2 a 0 sobre o Bastia, da segunda divisão. O lateral Michel Bastos abriu o placar para o Lille, que eliminou fora de casa o Metz, também da segunda divisão. E o zagueiro Álvaro fez um nos 2 a 1 do Sochaux sobre o Saint-Étienne.