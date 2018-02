Lyon pega o Nancy para fechar 2007 na liderança do Francês

O hexacampeão francês Lyon enfrenta neste sábado uma espécie de pequena final em seu caminho rumo ao hepta. Líder isolado do Campeonato Francês, o hexacampeão Lyon tem, neste sábado, seu jogo mais importante da competição, pois viaja para encarar o vice-líder Nancy. Caso o time dos brasileiros Cris, Anderson, Júlio Santos, Fred e Juninho Pernambucano, este último suspenso, o Lyon fecha o ano disparado na ponta da competição. Mas se por um lado o atual campeão não contará com a liderança de seu principal jogador, o Nancy, também sentirá a falta de outro brasileiro, o atacante Kim, ex-jogador Atlético Mineiro e um dos principais destaques da equipe. Outro destaque da rodada será o jogo entre Paris Saint-Germain e Saint-Etienne, neste domingo. O time da capital Francesa precisa desesperadamente da vitória para não fechar 2007 na zona do rebaixamento.