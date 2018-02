Lyon perde a segunda seguida, mas segue tranqüilo na ponta O início de 2007 está sendo péssimo para o Lyon no Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, o atual líder da competição foi derrotado pela segunda vez seguida ao cair diante do Bordeaux por 2 a 1, no Estádio Guirland, em Lyon, pela 21ª rodada. Essa foi a primeira derrota do Lyon em casa e a terceira em todo o campeonato. A sorte é que a equipe está disparada na liderança, com 50 pontos, e o time mais próximo, o Lens, perdeu fora de casa para o Lorient (1 a 0) e permaneceu com 36 pontos. Na luta por posições que valem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Bordeaux foi ao ataque e surpreendeu o Lyon logo no início. Aos três minutos, Francia fez 1 a 0 numa cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa, a equipe comandada pelo brasileiro Ricardo Gomes fez o segundo numa boa jogada aérea completada com a cabeçada de Micoud. No segundo tempo, o Lyon tentou ser mais efetivo no ataque, mas só conseguiu fazer um gol aos 18 minutos. Juninho Pernambucano bateu falta da esquerda e o atacante Fred desviou de cabeça para a rede. Agora com 33 pontos, o Bordeaux está na sexta colocação. Em Marselha, o Olympique derrotou o Auxerre por 3 a 1 e se igualou em pontos com o Lens na segunda colocação. O destaque da partida foi o atacante Franck Ribery, que marcou dois gols. Taiwo fez o terceiro do time da casa e Jelen descontou para os visitantes.