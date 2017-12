Lyon perde e fica mais longe do Lens A equipe do Olympique Lyon ficou mais longe da liderança do Campeonato Francês, ao ser derrotada, neste sábado, pelo Lille, por 2 a 0. Com este resultado, o Lyon segue com 53 pontos, seis a menos do que o líder Lens, que joga neste domingo contra o Bordeaux. O Lille tem 51 pontos. Outro destaque da rodada foi a vitória do Paris Saint-Germain, por 3 a 1, sobre o Troyes. O time do brasileiro Ronaldinho Gaúcho também chega aos 51 pontos e divide a terceira colocação com Lille e Auxerre. O ex-jogador do Grêmio fez dois gols. Demais resultados deste sábado: Rennes 2 x 1 Olympique Marseille, Sochaux 1 x 0 En Avant Guingamp, Montpellier 0 x 0 Sedan, Monaco 1 x 2 Nantes, Lorient 0 x 0 Bastia e Auxerre 3 x 2 Metz.