Lyon perde em casa e fica mais distante de vaga para a Liga dos Campeões

O Lyon perdeu para o Rennes por 2 a 0 neste domingo, em casa, e ficou mais distante de uma vaga para a Liga dos Campeões. O resultado manteve o time anfitrião em quarto lugar na classificação do Campeonato Francês, com 48 pontos, a quatro de distância do Olympique de Marselha, o terceiro colocado, e, provisoriamente, garantido na fase preliminar do torneio continental.

O Rennes continua em posição intermediária na tabela. Com os gols de Khazri e Anthony Lopes subiu para o oitavo lugar, com 34 pontos, mesma pontuação do Nice, que aparece em nono. O time tentará manter o embalo no próximo sábado, quando terá pela frente o Caen, fora de casa, pela 26ª rodada do Francês. O Lyon visitará o Lille no domingo.

Ainda neste domingo, o Strasbourg derrotou o Troyes por 2 a 1, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento. O time anfitrião foi a 30 pontos, em 13º lugar, a cinco de distância da degola. Os visitantes estão em penúltimo, com 24.

O Nantes recebeu o Lille e as equipes ficaram no empate por 2 a 2. O resultado deixou a equipe da casa na quinta colocação, com 38 pontos. O Lille está em 16º lugar, com 26 pontos, a um de distância da zona de rebaixamento.