Lyon perde em casa, mas mantém a liderança na França

Mesmo com a derrota em casa para o Olympique de Marselha, por 2 a 1, neste domingo, o Lyon manteve a liderança isolada do Campeonato Francês. Depois de 14 rodadas disputadas, o atual hexacampeão nacional tem 31 pontos, três a mais do que o segundo colocado, o Nancy, que empatou com o PSG no sábado. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O brasileiro Juninho Pernambucano completou neste domingo 200 jogos no Campeonato Francês e não deixou a data passar em branco: abriu o placar para o Lyon. Mas ele viu seu time levar a virada do Olympique de Marselha, que fez 2 a 1 com dois gols de Niang. Outros dois jogos fecharam neste domingo a 14.ª rodada do Campeonato Francês: Lorient 1 a 0 Toulouse e Bordeaux 3 a 0 Rennes.