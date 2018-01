Lyon perde em casa mas segue líder O Lyon, dos brasileiros Cris, Juninho Pernambucano e Cláudio Caçapa, foi derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain, por 1 a 0, neste domingo. A equipe não conseguiu se recuperar da eliminação na disputa de pênaltis no meio de semana, contra o PSV Eindhoven, na Liga dos Campeões da Europa - acabou ficando fora da semifinal do torneio. E agora, tropeçou em seu campo pelo Campeonato Francês. ?Foi uma semana difícil. Tentamos dar o máximo contra o Paris Saint-Germain, mas não foi suficiente?, lamentou Paul Le Guen, técnico do Lyon. Mas o treinador sabe que a situação ainda é bastante confortável no Campeonato Francês. O Lyon lidera o torneio com 66 pontos, 11 a mais que o vice-colocado Lille, faltando cinco rodadas para o término da competição. No próximo domingo, o Lyon enfrenta fora de casa o Auxerre. A situação é confortável e uma vitória recoloca a equipe nos trilhos para garantir o inédito tetracampeonato francês. Em outro jogo deste domingo, o Auxerre empatou com o Strasbourg por 0 a 0. O Auxerre está em sexto lugar, com 47 pontos, enquanto o Strasbourg tem 39 pontos, no 13º lugar.