Lyon perde jogo e liderança na França O Lyon perdeu a chance de recuperar a liderança no Campeonato Francês, ao ser derrotado pelo Paris Saint-Germain, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Paris. Os gols foram marcados por Heinze e Karkouri. Com este resultado, o Lyon segue com 31 pontos, em segundo lugar, contra 33 do líder Nice. O PSG é apenas o sétimo colocado, com 27 pontos. Outros resultados da rodada: Olympique de Marselha 1 x 0 Sochaux, Lille 2 x 2 Auxerre, Bastia 0 x 1 Sedan, Guingamp 2 x 0 Nantes, Le Havre 1 x 0 Girondins Bordeaux, Montpellier 1 x 2 Monaco, Estrasburgo 1 x 3 Rennes e Troyes 0 x 0 Lens.