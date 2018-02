Lyon perde, mas mantém liderança do Campeonato Francês

Guardando forças para o confronto decisivo diante do Glasgow Rangers, pela Liga dos Campeões da Uefa, o Olympique de Lyon foi derrotado pelo Caen por 1 a 0, na noite deste sábado, em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Francês. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Apesar do tropeço, o atual campeão continua com uma liderança folgada, com 37 pontos contra 33 do Nancy, que ficou no empate diante do Valenciennes. Já o Caen chegou aos 24, subindo para a sétima posição. O gol da vitória do Caen aconteceu aos 19 minutos, com Gouffran. Já o Lyon, sem Juninho Pernambucano, Sidney Govou e Karim Benzema não reagiu.