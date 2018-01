Lyon perde, Olympique e Monaco só empatam e PSG dispara na ponta do Francês

A 23.ª rodada do Campeonato Francês não poderia ser melhor para o Paris Saint-Germain. Depois de golear o Montpellier no sábado, o time de Neymar viu seus concorrentes Lyon, Olympique de Marselha e Monaco tropeçarem neste domingo e disparou na liderança da tabela.

O Lyon foi o primeiro destes a entrar em campo neste domingo, e caiu diante do Bordeaux por 3 a 1, fora de casa. Momentos depois, o Olympique recebeu o Monaco em Marselha e o resultado não foi bom para nenhum dos dois: empate por 2 a 2.

Com estes placares, o PSG abriu vantagem na ponta. São 59 pontos para o time parisiense, contra 48 de Lyon e Olympique e 47 do Monaco. O quinto colocado é o Nantes, com apenas 37, já fora da briga pelo título.

Em Bordeaux, Malcom voltou a decidir a favor do time da casa. Depois de De Preville abrir o placar, o ex-corintiano marcou o segundo em cobrança de pênalti. O também brasileiro Marcelo até descontou para o Lyon, mas Laborde, novamente em cobrança de penalidade, definiu para os mandantes. Ex-Atlético-PR, Otávio ainda foi expulso nos minutos finais.

Já em Marselha, foram os visitantes que saíram na frente. Logo aos três minutos, Keita Balde abriu o placar para o Monaco, que sofreu o empate aos seis, com Adil Rami. No segundo tempo, Valere Germain virou para o Olympique, mas o brasileiro Fabinho deixou tudo igual e selou o resultado.

Na outra partida realizada neste domingo pelo Francês, o Lille venceu o Strasbourg por 2 a 1, com gol de Edgar Ie nos acréscimos. Thiago Mendes foi titular pelos donos da casa, enquanto Luiz Araújo ficou no banco de reservas e Thiago Maia, lesionado, sequer foi relacionado.