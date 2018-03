Lyon pode ser campeão francês amanhã O Lyon está muito perto de conquistar o Campeonato Francês. A duas rodadas do fim da competição, o time dos brasileiros Edmílson, Cláudio Caçapa, Juninho Pernambucano e Sonny Anderson depende de uma vitória simples contra o Montpellier, nesta terça-feira, e de um empate entre Guingamp e Monaco para chegar ao bicampeonato. A equipe tem três pontos de vantagem, 67 a 64, sobre o Monaco. ?No ano passado, tudo só foi decidido no último jogo. Agora vamos tentar matar o campeonato logo e depois apenas comemorar. Estou ansioso para conquistar o bicampeonato?, disse o zagueiro Cláudio Caçapa, ex-Atlético-MG, que forma dupla com Edmílson. ?Vai ser um jogo duro, porque eles ainda correm risco de rebaixamento e provavelmente vão dar o sangue para conseguir a vitória.? Cláudio Caçapa participou de 34 das 36 partidas ? em todas como titular. Caso o Lyon chegue ao título, será o segundo na história do clube. ?O time está completo. Com um empate amanhã e uma vitória na última rodada nós não dependemos de ninguém. A expectativa é muito grande. Todo mundo está confiante para conquistar o título, que seria muito importante para nós. Espero que façamos um bom jogo para não decepcionarmos a nossa torcida?, afirmou Edmílson. Pela primeira vez nos últimos dez anos um time poderá ser campeão em dois anos consecutivos. O último a conseguir esse feito foi o Olympique de Marselha. ?A repercussão aqui na França é muito boa. Não só pelo bicampeonato depois de 10 anos, mas também porque chegaremos pela quarta vez seguida à Liga dos Campeões. O Lyon tem feito grandes campanhas. Espero que a gente jogue bem para a alegria dos torcedores?, comentou Edmílson. No início da temporada, a equipe perdeu o treinador Jacques Santini para a seleção francesa ? ele foi substituído por Paul Le Guen. Para o jogo desta terça, Edmílson não acredita que a equipe possa decepcionar: ?O time está tranqüilo. Sabemos que será um jogo difícil, mas temos de entrar com força para não sermos surpreendidos.? O Monaco torce contra o Lyon. O técnico Didier Deschamps não poderá escalar o zagueiro mexicano Rafael Márquez, suspenso. A equipe vem embalada pela conquista da Copa da Liga da França, sábado, com a goleada de 4 a 1 sobre o Sochaux. Outros jogos da rodada: Troyes x Nantes; Strasbourg x Auxerre; PSG x Rennes; Nice x Bordeaux; Olympique x Sedan; Lille x Ajaccio; Le Havre x Lens; Bastia x Sochaux.