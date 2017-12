Lyon pode ser tricampeão francês amanhã O Lyon pode garantir neste sábado a conquista do tricampeonato francês. O time dos brasileiros Juninho Pernambucano, Edmílson, Élber e Cláudio Caçapa tem quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (76 a 72) e se mantiver ou aumentar essa diferença será campeão, já que depois faltará apenas uma rodada. O Lyon jogará fora de casa contra o Paris Saint-Germain (ESPN Brasil, às 15h) e o Monaco receberá o Rennes. "Não queremos depender outro resultado. Vamos jogar para ganhar e garantir o título", afirmou Juninho Pernambucano. O Paris Saint-Germain é o terceiro colocado com 70 pontos, mas o retrospecto do Lyon como visitante nesta temporada é animador. É nisso que Edmílson se baseia para acreditar que o campeonato será definido neste sábado, no Parque dos Príncipes. "Ganhamos 11 dos 18 jogos que fizemos fora de casa no campeonato. Podemos sair de Paris com nosso terceiro título seguido", afirmou o zagueiro brasileiro, que disputou 48 partidas na temporada e é o jogador que entrou em campo mais vezes pelo time. Se conquistar o título, o Lyon se tornará o terceiro clube a ser tricampeão francês - os outros dois são o Saint-Etienne e o Olympique de Marselha. O Monaco promete lutar até o fim para tentar ser campeão, embora esteja mais preocupado em se preparar para decidir a Liga dos Campeões com o Porto, dia 26, em Gelsenkirchen (Alemanha). "Ainda temos uma pequena chance, então vamos fazer o melhor que pudermos", disse o técnico Didier Deschamps. O goleiro Roma não parece muito animado com a possibilidade de ainda chegar ao título. "O campeonato está 90% decidido." Outros jogos da rodada: Auxerre x Nantes; Sochaux x Le Mans; Lens x Ajaccio; Lille x Bastia; Metz x Bordeaux; Toulouse x Olympique de Marselha; Guingamp x Nice; Montpellier x Strasbourg.