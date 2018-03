Lyon praticamente assegura o título O Lyon praticamente garantiu nesta terça-feira o título do Campeonato Francês, pelo segundo ano consecutivo. Com o empate por 1 a 1 com o Montpellier, a equipe dos brasileiros Juninho Pernambucano, Cláudio Caçapa, Edmílson e Sonny Anderson chegou aos 68 pontos, três a mais do que o Olympique de Marselha, que ganhou do Sedan por 4 a 2. Como falta apenas uma rodada a ser disputada e a vantagem no saldo é de 20 gols, o Lyon já pode comemorar. Na última rodada do campeonato, sábado, o Lyon receberá o Guingamp e o Olympique de Marselha joga fora de casa com o Nantes. Como as duas equipes ainda podem ficar com o mesmo número de pontos, só duas incríveis goleadas tirariam o título do Lyon, já que o saldo de gols serviria de desempate. Os jogadores do Lyon já falavam como campeões. Ninguém acredita em milagre. "Fico muito feliz e contente porque estamos representando o futebol brasileiro", disse o zagueiro Edmílson, logo após a partida. "A gente fica muito feliz com esse bicampeonato." Nos outros jogos da 37ª rodada, disputados nesta terça-feira: Bastia 2 x 2 Sochaux, Guingamp 3 x 1 Monaco, Le Havre 1 x 3 Lens, Lille 2 x 0 Ajaccio, Nice 1 x 1 Bordeaux, PSG 0 x 0 Rennes, Estrasburgo 1 x 2 Auxerre e Troyes 2 x 0 Nantes. Tabela do Campeonato Francês